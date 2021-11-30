Выступающий за Рух Валерий Федорчук категорически опроверг информацию о том, что Александр Заваров в свое время лоббировал его вызов в национальную сборную.

Напомним, ранее в эфире программы ТаТоТаке сообщили, что тренерский штаб во главе с Михаилом Фоменко якобы получал деньги за выход определенных игроков на поле в матчах сборной Украины. В частности, называли имя Александра Зинченко, выступавшего в то время в России.

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Имя Валерия Федорчука тоже фигурировало. Сообщалось, что Александр Заваров, ассистент Фоменко, получал деньги за то, что поспособствовал вызову хавбека в национальную команду.

"Заваров лоббировал за деньги мой вызов в сборную Украины? Ну, что здесь можно ответить… Как можно в сборную вообще вызвать людей за деньги? Для меня это парадокс. Причем Заваров, который даже не был главным. Может, я чего-то не знаю. Возможно, за меня что-то решили, для меня это история.

Жаль, что я не сыграл, хотелось сыграть. Но это уже история, каждый имеет свой путь. Но тогда была очень большая конкуренция, чтобы попасть в сборную. А я попал в сборную из Карпат", – рассказал Федорчук Sportarena.

Отметим, хавбек вызывался в национальную команду осенью 2013 года при каденции Михаила Фоменко, но ни одного матча за "сине-желтых" Федорчук так и не провел, поиграв лишь за молодежную сборную. В клубной карьере опытный полузащитник выступал за Львов, Динамо, Карпаты, Кривбасс, Волынь, Мариуполь, Днепр, Верес и Ригу.

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