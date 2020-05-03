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Як легенда Ліверпуля забив найвідоміший гол-фантом Ліги чемпіонів – без нього не було б "стамбульського дива"

3 травня 10:31 7786 Читать на русском
Як легенда Ліверпуля забив найвідоміший гол-фантом Ліги чемпіонів – без нього не було б "стамбульського дива"
Луїс Гарсія / Getty images

Рівно 15 років тому, 3 травня 2005, відбувся легендарний півфінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Челсі.

Перший поєдинок цього протистояння на Стемфорд Брідж завершився без забитих голів, тому підопічним Рафаеля Бенітеса та Жозе Моурінью належало все з'ясувати на Енфілді.

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Вже на 4 хвилині того поєдинку вінгер Ліверпуля Луїс Гарсія забив один із найбільш суперечливих голів в історії Ліги чемпіонів. Його досі називають "гол-фантом", адже впевненості, що м'яч перетнув лінію воріт, немає.

Матч так і завершився мінімальною перемогою Ліверпуля (1:0), а у фіналі команда Рафаеля Бенітеса обіграла Мілан, здійснивши неймовірний камбек, який увійшов у історію під назвою "стамбульське диво". Та перемога в Лізі чемпіонів стала для "червоних" п'ятою в клубній історії.

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