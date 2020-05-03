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Как легенда Ливерпуля забил самый известный гол-фантом Лиги чемпионов – без него не было бы "стамбульского чуда"

10:30 115 Читати українською
Как легенда Ливерпуля забил самый известный гол-фантом Лиги чемпионов – без него не было бы "стамбульского чуда"
Луис Гарсия / Getty images

Ровно 15 лет назад, 3 мая 2005, состоялся легендарный полуфинал Лиги чемпионов между Ливерпулем и Челси.

Первый поединок этого противостояния на Стэмфорд Бридж завершился без забитых голов, поэтому подопечным Рафаэля Бенитеса и Жозе Моуринью предстояло все выяснить на Энфилде.

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Уже на 4 минуте того поединка вингер Ливерпуля Луис Гарсия забил один из самых противоречивых голов в истории Лиги чемпионов. Его до сих пор называют "голом-фантом", ведь уверенности, что мяч пересек линию ворот, нет.

Матч так и завершился минимальной победой Ливерпуля (1:0), а в финале команда Рафаэля Бенитеса обыграла Милан, осуществив невероятный камбэк, который вошел в историю под названием "стамбульское чудо". Та победа в Лиге чемпионов стала для "красных" пятой в клубной истории.

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