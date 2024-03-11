"Я знаю, що вам не подобається моя відповідь", – тер Штеген відреагував на чутки про призначення Фліка в Барсу
Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген відповів на питання журналістів перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.
"Відхід Хаві? Ми відповідальні за такі рішення. Він сказав, що ще нічого не завершено. Ми повинні докладати максимум зусиль, зокрема заради нього.
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Хаві – великий тренер, який повернув нас на високий рівень. Він виконав чудову роботу. Важко прийняти його відхід і як футболісту, і як другу.
Гансі Флік? Після попередніх питань не найкращий час говорити про нього. Це чудова людина, яку високо цінують, особливо у збірній Німеччини.
Але сьогодні не варто говорити про Гансі. Я знаю, що вам не подобається моя відповідь, але завтра головний матч сезону", – цитує тер Штегена Barca Universal.
Барселона приймає Наполі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Гра відбудеться у вівторок, 12 березня, о 22:00 за Києвом. Перший матч завершився нічиєю.
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