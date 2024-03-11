Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи.

"Уход Хави? Мы ответственны за такие решения. Он сказал, что еще ничего не завершено. Мы должны прилагать максимум усилий, в частности ради него.

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Хави – великий тренер, который вернул нас на высокий уровень. Он проделал великолепную работу. Тяжело принять его уход и как футболисту, и как другу.

Ганси Флик? После предыдущих вопросов не лучшее время говорить о нем. Это замечательный человек, которого высоко ценят, особенно в сборной Германии.

Но сегодня не стоит говорить о Ханси. Я знаю, что вам не нравится мой ответ, но завтра главный матч сезона", – цитирует тер Штегена Barca Universal.

Барселона принимает Наполи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится во вторник, 12 марта, в 22:00 по Киеву. Первый матч завершился ничьей.

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