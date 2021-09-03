Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22.

Динамо заявило 30 гравців на груповий етап Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт киян. Відзначимо, що до заявки потрапили Владислав Супряга та Владислав Кулач, яких сватали з київського клубу.

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Голкіпери: Бущан, Нещерет, Моргун, Бойко.

Захисники: Бурда, Шабанов, Миколенко, Караваєв, Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко, Кендзьора.

Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Вітінью, Буяльський, Антюх.

Нападники: Рамірес, Кулач, Бєсєдін, Шкурін, Супряга.

Зазначимо, що суперниками Динамо на груповому етапі стали Барселона, Баварія та Бенфіка.

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