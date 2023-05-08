"Ми хочемо відмінно зіграти і вирушити на виїзний матч із перевагою. Очікуємо складний матч і постараємося використати наші можливості, якість і досвід. Я б погодився на результат минулого сезону: на п'ять пропущених м'ячів за умови, що ми заб'ємо шість.

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Холанд? Він небезпечний, але справа не тільки в ньому. Манчестер Сіті сильний командною грою. Іноді здається, що їх не зупинити, але у нас будуть шанси. Я думаю, що вони стали більш згуртованою командою, ніж минулого року. Габріель Жезус був дуже небезпечний, але його ігровий стиль відрізняється від стилю Холанда. Можливо, тепер вони більше використовують довгі передачі, але загалом стиль команди залишився тим самим.

Модріч? Він завтра зіграє", – цитує Анчелотті Managing Madrid.

Матч Реал – Манчестер Сіті буде зіграно у вівторок, 9 травня.

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