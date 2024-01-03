Колишній нападник збірної Франції Крістоф Дюгаррі зізнався, що дуже втомився від дій Кіліана Мбаппе. Відомий у минулому форвард розкритикував лідера ПСЖ за його постійну невизначеність з майбутнім.

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"У мене таке враження, що кожні шість місяців Кіліан то залишається, то йде. Це мене турбує. Я втомився від цього. Хочу, щоб Мбаппе інтегрувався у клубний проєкт і перестав займатися особистим проєктом. Мені набридло слухати балачки про його майбутній клуб кожні півроку. Набридло. Мені це нецікаво", – наводить слова Дюгаррі Marca.

Також Крістоф додав, що не засмутиться, якщо Кіліан невдовзі таки піде з ПСЖ

"Я думаю, що Кіліан входить в період стагнації. Він стає все більш передбачуваним, йому не вистачає сили та характеру. Він надто часто губиться на полі. Я дуже сподіваюся, що він піде. Футбол – це командний вид спорту. Мбаппе підписали в ПСЖ не для того, щоб він працював на свою статистику, а для перемоги у Лізі чемпіонів. Цього немає", – резюмував чемпіон світу та Європи.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов до ПСЖ влітку 2017 року. Відтоді клуб лише раз дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, мінімально поступившись Баварії у сезоні 2019/2020.

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