Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри признался, что очень устал от действий Килиана Мбаппе. Известный в прошлом форвард подверг критике лидера ПСЖ за его постоянную неопределенность с будущим.

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"У меня такое впечатление, что каждые шесть месяцев Килиан то остается, то уходит. Это меня беспокоит. Я устал от этого. Хочу, чтобы Мбаппе интегрировался в клубный проект и перестал заниматься личным проектом. Мне надоело слушать разговоры о его будущем клубе каждые полгода. Надоело. Мне это неинтересно", – приводит слова Дюгарри Marca.

Также Кристоф добавил, что не расстроится, если Килиан вскоре уйдет из ПСЖ.

"Я думаю, что Килиан входит в период стагнации. Он становится все более предсказуемым, ему не хватает силы и характера. Он слишком часто теряется на поле. Я очень надеюсь, что он уйдет. Футбол – это командный вид спорта. Мбаппе подписали в ПСЖ не для того, чтобы он работал на свою статистику, а для победы в Лиге чемпионов. Этого нет", – резюмировал чемпион мира и Европы.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года. С тех пор клуб лишь раз дошел до финала Лиги чемпионов, минимально уступив Баварии в сезоне 2019/2020.

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