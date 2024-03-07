Рівень емоційної напруги в поєдинку між Реалом і Лейпцигом був високий. Німецька команда грала значно краще, але не зуміла вирвати перемогу та вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

"Він схопив мене за шию обома руками": капітан Лейпцига звинуватив суддю в підіграванні Реалу

Після однієї з дуелей Опенда опинився біля рекламних щитів. Карвахаль підійшов з'ясувати стосунки, але бельгієць був вороже налаштований. "Я тр*хну твою маму-повію", – крикнув Опенда.

Ситуацію розрядив Рюдігер, який відтягнув форварда від Карвахаля. Суддя не показав нікому попередження, хоча був поруч з епізодом.

Реал вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, втримавши нічию з РБ Лейпциг – Лунін провів неоднозначний матч