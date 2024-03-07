"Ми добре провели обидва матчі. Дуже прикро так вилітати", – каже капітан Лейпцига. Орбан забив Реалу та повернув німецькій команді шанси. Лейпциг міг розраховувати на більше, якби арбітр вилучив Вінісіуса на 54-й хвилині за захоплення шиї захисника.

Фарт Луніна на 90-й хвилині у відеоогляді матчу Реал – РБ Лейпциг – 1:1

"Я вважаю, що він явно вчепився в шию. Це була червона. Суддям не вистачає сміливості вилучати таких гравців. Вінісіус схопив мене за шию обома руками. Це неповага", – сказав після гри Віллі Орбан.

Вінісіус отримав тільки жовту, а через 10 хвилин відкрив рахунок у зустрічі. Лейпциг провів потужний матч, зрівняв рахунок зусиллями Орбана, але вирвати необхідну перемогу не зумів. Мадридці пройшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Реал вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, втримавши нічию з РБ Лейпциг – Лунін провів неоднозначний матч