"Я тр*хну твою маму-шлюху", – форвард РБ Лейпциг сорвался на Карвахаля
Бельгийский форвард Лейпцига Лоис Опенда резко ответил сопернику во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Уровень эмоционального напряжения в поединке между Реалом и Лейпцигом был высок. Немецкая команда играла значительно лучше, но не сумела вырвать победу и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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После одной из дуэлей Опенда оказался возле рекламных щитов. Карвахаль подошел выяснить отношения, но бельгиец был враждебно настроен. "Я тр*хну твою маму-шлюху", – крикнул Опенда.
Ситуацию разрядил Рюдигер, который оттащил форварда от Карвахаля. Судья не показал никому предупреждение, хотя был рядом с эпизодом.
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