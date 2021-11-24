Супермомент Яремчука та божевільний промах Сеферовіча у відеоогляді матчу Барселона – Бенфіка
Барселона розписала нічию з Бенфікою в 5-му турі ЛЧ 2021/22. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".
Хоча матч і завершився без голів, але команди створили вдосталь небезпечних моментів. Барса навіть забила. Щоправда, Араухо був у офсайді. У лісабонців відзначимо удар Яремчука – тер Штеген дивом врятував. Наприкінці гри Сеферовіч міг принести перемогу, але в простій ситуації не поцілив у вже порожні ворота.
Бенфіка розписала нічию з Барселоною на Камп Ноу, залишивши Динамо без євровесни – Яремчук і Сеферовіч пробачили Хаві
Ця нічия позбавила Динамо шансів на єврокубкову весну. Натомість Барселона та Бенфіка у заочному протистоянні розіграють між собою другу путівку в плей-офф Ліги чемпіонів. Наразі в активі каталонців на два очки більше.