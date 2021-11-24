Хоча матч і завершився без голів, але команди створили вдосталь небезпечних моментів. Барса навіть забила. Щоправда, Араухо був у офсайді. У лісабонців відзначимо удар Яремчука – тер Штеген дивом врятував. Наприкінці гри Сеферовіч міг принести перемогу, але в простій ситуації не поцілив у вже порожні ворота.

Бенфіка розписала нічию з Барселоною на Камп Ноу, залишивши Динамо без євровесни – Яремчук і Сеферовіч пробачили Хаві

Ця нічия позбавила Динамо шансів на єврокубкову весну. Натомість Барселона та Бенфіка у заочному протистоянні розіграють між собою другу путівку в плей-офф Ліги чемпіонів. Наразі в активі каталонців на два очки більше.