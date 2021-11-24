"Это был хороший матч, если говорить об обороне. Нельзя отрицать, что за 94 минуты Барселона создала несколько перспективных моментов. В конце же, когда момент был у нас, у Барселоны в воротах даже не было голкипера. Я тренирую 30 лет и никогда такого не видел… К сожалению, это произошло со мной и с Бенфикой.

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Мы едем отсюда с результатом, оставляющим нам возможность мечтать, но теперь мы не зависим от себя. Я постоянно повторяю то же самое: "Барселона – одна из лучших команд в мире, а мы боремся с ней за место в плей-офф". Это должно вызвать гордость у болельщиков, игроков и тренера – сегодня мы были на одном уровне с большой командой", – цитирует Жезуша пресс-служба УЕФА.

К слову, после ничьей на Камп Ноу обе команды сохраняют шансы на плей-офф. В последнем туре Барселона, имеющая на два очка больше, сыграет с Баварией, а Бенфика будет принимать Динамо.

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