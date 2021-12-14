"Я помру за ПСЖ": Рамос – про зустріч з Реалом в плей-офф Ліги чемпіонів
Захисник парижан Серхіо Рамос має змішані відчуття після жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Суперником ПСЖ є мадридський Реал, якому іспанець присвятив 16 років своєї кар'єри.
"Доля непередбачувана. Я хотів би, щоб нам дісталася інша команда, але що є, то є. Ви знаєте, як я прив'язаний до Реала, як люблю його, це ніколи не зміниться.
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У мене змішані відчуття. Мені не хотілося, щоб ми зійшлися один з одним, але, з іншого боку, я повернуся на Сантьяго Бернабеу, де провів найкращі роки життя. На жаль, я не зміг попрощатися через коронавірус. Хотів, щоб усе було по-іншому, але це футбол. Я маю захищати свою команду. Я помру за ПСЖ", – цитує Рамоса ESPN.
До слова, перше протистояння ПСЖ та Реала відбудеться 15 лютого 2022 року на Парк де Пренс, а матч-відповідь запланований на 9 березня на Сантьяго Бернабеу.
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