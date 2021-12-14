"Доля непередбачувана. Я хотів би, щоб нам дісталася інша команда, але що є, то є. Ви знаєте, як я прив'язаний до Реала, як люблю його, це ніколи не зміниться.

Директор Реала Бутрагеньо незадоволений повторним жеребкуванням ЛЧ: "Сумно, дуже важко таке зрозуміти"

У мене змішані відчуття. Мені не хотілося, щоб ми зійшлися один з одним, але, з іншого боку, я повернуся на Сантьяго Бернабеу, де провів найкращі роки життя. На жаль, я не зміг попрощатися через коронавірус. Хотів, щоб усе було по-іншому, але це футбол. Я маю захищати свою команду. Я помру за ПСЖ", – цитує Рамоса ESPN.

До слова, перше протистояння ПСЖ та Реала відбудеться 15 лютого 2022 року на Парк де Пренс, а матч-відповідь запланований на 9 березня на Сантьяго Бернабеу.

Результати повторного жеребкування 1/8 ЛЧ – оновлені пари для українців, Роналду та Мессі повертаються в Іспанію