"Це було дивно і сумно. Дуже важко зрозуміти таке. Потрібно враховувати, що мільйони вболівальників, а також весь спортивний світ чекали на жеребкування.

Реал просив залишити собі легкого суперника у Лізі чемпіонів і не брати участь в повторному жеребкуванні

Ми з ентузіазмом чекаємо на зустріч з ПСЖ, знаючи, що цей турнір означає для нашого клубу та вболівальників. Ми усвідомлюємо силу суперника та рівень його гравців, але впевнені, що проведемо два чудові матчі. Сподіваємось вийти до чвертьфіналу", – цитує Бутрагеньо Marca.

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Нагадаємо, під час першого жеребкування мадридцям випала Бенфіка, але його результати були анульовані "через технічні проблеми з програмним забезпеченням". Повторний жереб виявився складнішим – в 1/8 фіналу ЛЧ Королівський клуб протистоятиме ПСЖ.

Результати повторного жеребкування 1/8 ЛЧ – оновлені пари для українців, Роналду та Мессі повертаються в Іспанію