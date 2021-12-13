Директор Реала Бутрагеньо незадоволений повторним жеребкуванням ЛЧ: "Сумно, дуже важко таке зрозуміти"
Легенда мадридців Еміліо Бутрагеньо, який нині працює директором клубу, прокоментував жереб 1/8 Ліги чемпіонів. Реалу випав ПСЖ.
"Це було дивно і сумно. Дуже важко зрозуміти таке. Потрібно враховувати, що мільйони вболівальників, а також весь спортивний світ чекали на жеребкування.
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Ми з ентузіазмом чекаємо на зустріч з ПСЖ, знаючи, що цей турнір означає для нашого клубу та вболівальників. Ми усвідомлюємо силу суперника та рівень його гравців, але впевнені, що проведемо два чудові матчі. Сподіваємось вийти до чвертьфіналу", – цитує Бутрагеньо Marca.
Нагадаємо, під час першого жеребкування мадридцям випала Бенфіка, але його результати були анульовані "через технічні проблеми з програмним забезпеченням". Повторний жереб виявився складнішим – в 1/8 фіналу ЛЧ Королівський клуб протистоятиме ПСЖ.
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