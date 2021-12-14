"Я умру за ПСЖ": Рамос – о встрече с Реалом в плей-офф Лиги чемпионов
Защитник парижан Серхио Рамос испытывает смешанные ощущения после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником ПСЖ есть мадридский Реал, которому испанец посвятил 16 лет своей карьеры.
"Судьба непредсказуема. Я хотел бы, чтобы нам досталась другая команда, но что есть, то есть. Вы знаете, как я привязан к Реалу, как люблю его, это никогда не изменится.
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У меня смешанные ощущения. Мне не хотелось, чтобы мы сошлись друг с другом, но, с другой стороны, я вернусь на Сантьяго Бернабеу, где провел лучшие годы жизни. К сожалению, я не смог попрощаться из-за коронавируса. Хотел, чтобы все было по-другому, но это футбол. Я должен защищать свою команду. Я умру за ПСЖ", – цитирует Рамоса ESPN.
К слову, первое противостояние ПСЖ и Реала состоится 15 февраля 2022 года на Парк де Пренс, а ответный матч запланирован на 9 марта на Сантьяго Бернабеу.
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