"Я полицейский из детсада по сравнению с ним", – Клопп смешно отреагировал на параллель с Симеоне

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп пообщался с журналистами накануне первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

"Это одно из самых больших испытаний в жизни футболиста. Атлетико – хорошо организованная команда, выжимающая результат. Они находятся в периоде перестройки, это нормально, но они отдадут все свои силы. Это действительно трудно.

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Быть в финале отлично, особенно, когда побеждаешь в нем. Мы видим себя командой, способной доходить до финалов, выигрывать турниры. Мы не единственные претенденты, но одни из. Некоторые из наших лучших матчей в Лиге чемпионов были на выезде. Выездная игра против Баварии была одной из лучших, что я видел. Игра против Барселоны, несмотря на поражение. Мы настоящая угроза. Это не значит, что так будет снова.

Если есть одна команда, против которой вы обязаны быть в абсолютно лучшей форме, то это Атлетико. Они совсем не раздают подарков. Если работать на максимуме, то шанс появится. Если нет, то шанса не будет.

Атлетико не играл против команд вроде нашей. Мы должны не забывать об этом. Мы хорошо организованы, играем в футбол, у нас разные подходы к игре. Мы не чувствуем себя действующими победителями Лиги чемпионов, мы одни из претендентов на титул в этом году. Мы хотим быть в Стамбуле.

Люди говорят, что я эмоционально веду себя у боковой линии, но я на 4-м уровне, а Диего Симеоне на 12-м. Я детсадовский полицейский по сравнению с ним", – цитирует немца официальный сайт УЕФА.

Отметим, что поединок Атлетико – Ливерпуль состоится во вторник, 18 февраля, на Ванда Метрополитано. Начало поединка в 22:00.

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