"Звичайно, я почуваюсь динамівцем. Підтримую цю команду, завжди стежу за нею, вона для мене дуже дорога. На жаль, ми потрапили в одну групу.

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Для мене неприємно, що одна з наших команд – моїх команд – повинна втрачати очки. Добре, що ми зіграли внічию (2:2 – прим. Футбол 24). Остання гра буде вирішальною, але для мене було непросто потрапити в групу, де грає київське Динамо", – цитує Реброва офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, Ференцварош та Динамо вже втратили шанси на вихід з групи ЛЧ, проте обоє боротимуться за плей-офф Ліги Європи. У 5-му турі угорці зіграють з Барселоною, а кияни – з Ювентусом. У заключному матчі поточного сезону команди зійдуться між собою.

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