"Конечно, я чувствую себя динамовцем. Поддерживаю эту команду, всегда слежу за ней, она для меня очень дорога. К сожалению, мы попали в одну группу.

Ребров нашел позитив в неудачных выступлениях Ференцвароша в Лиге чемпионов

Для меня неприятно, что одна из наших команд – моих команд – должна терять очки. Хорошо, что мы сыграли вничью (2:2 – прим. Футбол 24). Последняя игра будет решающей, но для меня было непросто попасть в группу, где играет киевское Динамо", – цитирует Реброва официальный сайт УЕФА.

Заметим, Ференцварош и Динамо уже потеряли шансы на выход из группы ЛЧ, однако оба коллектива будут бороться за плей-офф Лиги Европы. В 5-м туре венгры сыграют с Барселоной, а киевляне – с Ювентусом. В заключительном матче текущего сезона команды сойдутся между собой.

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