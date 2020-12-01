"Для виступів у Лізі чемпіонів необхідний досвід, і ми в останні тижні перевіряємо себе на тлі найкращих у світі гравців, отримуючи цей досвід. Це дуже важливо.

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Потрібно бути конкурентним на цьому рівні, і іноді це навіть важливіше за результат. У матчах з Ювентусом ми бачили, що можемо створювати моменти. Гравці продовжують вчитися і розвиватися", – цитує слова Реброва під час передматчевої прес-конференції офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, вже завтра підопічні Реброва на власному полі зустрінуться з каталонською Барселоною. Початок матчу о 22:00. Перша зустріч команд у Іспанії завершилась розгромом угорців 5:1.

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