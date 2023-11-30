Лідер Реала Джуд Беллінгем поділився емоціями після переможного матчу Реала проти Наполі в 5-му турі Ліги чемпіонів.

– Здається, ніби ти був народжений щоб грати за Реал Мадрид.

– Так, я теж так думаю. Я обожнюю відповідальність, тиск – мені це дійсно подобається. Але також слід відзначити моїх партнерів по команді, вони дуже сильно допомогли мені, – цитує Джуда Фабріціо Романо.

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В цьому сезоні 20-річний Джуд Беллінгем зіграв 16 матчів за Реал Мадрид, відзначившись 15 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами. В активі англійця вже 10 голів за кар'єру у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Реал переграв Наполі (4:2) в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Підопічні Карло Анчелотті набрали 15 турнірних балів після 5 ігор.

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