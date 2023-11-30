"Думаю, це була рівна, конкурентна гра. На рівні гри з м'ячем ми впоралися добре, успішно виходили із захисту в атаку. В оборонному аспекті ми могли б зіграти краще. Ми були організовані, але не дуже агресивні. Ми показали більше енергії у останній фазі матчу. Ми мали бути більш рішучими у своєму штрафному майданчику.

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Ми втомилися, у деяких гравців судоми, але це нормально. Це була дуже напружена гра.

Беллінгем дивує кожен день, кожну гру. Він дивує всіх, він подарунок для футболу. Тренер Мадрида та вболівальники у захваті від нього, але я думаю, що весь футбольний світ радий бачити молоду зірку з таким потенціалом і цей позитивний образ.

Порівняння Беллінгема із Зіданом? Джуд частіше вбігає до штрафного майданчика, а у Зідана більше індивідуальних якостей. Але це сучасний футбол, побільшало футболістів, які діють вертикально і опиняються у чужому штрафному", – цитує Анчелотті видання Marca.

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