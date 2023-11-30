Лидер Реала Джуд Беллингем поделился эмоциями после победного матча Реала против Наполи в 5 туре Лиги чемпионов.

– Кажется, будто ты был рожден, чтобы играть за Реал Мадрид.

– Да, я тоже так думаю. Я обожаю ответственность, давление – мне действительно нравится. Но также следует отметить моих партнеров по команде, они очень помогли мне, – цитирует Джуда. Фабрицио Романо.

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В этом сезоне 20-летний Джуд Беллингем сыграл 16 матчей за Реал Мадрид, отличившись 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На его счету уже 10 голов за карьеру в Лиге чемпионов.

Напомним, Реал обыграл Наполи (4:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти набрали 15 турнирных баллов после 5 игр.

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