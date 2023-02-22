На 14-й хвилині воротар Реала "привіз" гол у власні ворота. Куртуа спершу невдало обробив м'яч, а потім відпустив його від себе, чим скористався Салах. Мохамед зробив рахунок 2:0 на користь Ліверпуля, але мадридці відповіли 5-ма голами і здобули впевнену перемогу.

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"У момент з другим голом Ліверпуля нам трохи не пощастило, бо я облажався. Начебто контролював м'яч і хотів одразу ж віддати пас. Але потім побачив, що Салах зупинився, і спробував перевести м'яч на праву ногу, але він відскочив від мого коліна.

Я вперше зіграв у Лізі чемпіонів на Енфілді у присутності фанатів. Той факт, що вболівальники Ліверпуля аплодували Модрічу та Бензема, лише доводить, що ці люди вміють цінувати хлопців, які є великими гравцями", – цитує Куртуа офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь на Сантьяго Бернабеу буде зіграний 15 березня.

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