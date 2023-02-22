На 14-й минуте вратарь Реала "привез" гол в свои ворота. Тибо Куртуа сначала неудачно обработал мяч, а затем отпустил его от себя, чем воспользовался Салах. Мохамед сделал счет 2:0 в пользу Ливерпуля, но мадридцы ответили 5-ю голами и одержали уверенную победу.

Винисиус вызвал дух Кройфа в видеообзоре матча Ливерпуль – Реал – 2:5

"В момент со вторым голом Ливерпуля нам чуть-чуть не повезло, потому что я облажался. Вроде бы контролировал мяч и хотел сразу же отдать пас. Но потом увидел, что Салах остановился, и попытался перевести мяч на правую ногу, но он отскочил от моего колена.

Я в первый раз сыграл в Лиге чемпионов на Энфилде в присутствии фанатов. Тот факт, что болельщики Ливерпуля аплодировали Модричу и Бензема, только доказывает, что эти люди умеют ценить ребят, которые являются великими игроками", – цитирует Куртуа официальный сайт УЕФА.

Ответный матч на Сантьяго Бернабеу будет сыгран 15 марта.

Реал уничтожил Ливерпуль на Энфилде: эпичные фейлы киперов, Винисиус разрывает, Бензема – главный "палач" мерсисайдцев