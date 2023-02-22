Реал став першою командою в історії єврокубків, яка змогла забити Ліверпулю у виїзному матчі п'ять м'ячів, інформує Opta. Ба більше, навіть чотири голи на Енфілді до сьогоднішнього дня ніхто із суперників "червоних" не забивав!

Реал знищив Ліверпуль на Енфілді – епічні фейли кіперів, Вінісіус розриває, Бензема став головним "катом" мерсисайдців

Дублями у складі Реала відзначилися Вінісіус Жуніор і Карім Бензема, ще один м'яч на рахунку Едера Мілітао. Вінісіус став другим після Йохана Кройфа молодим гравцем турніру, якому вдавалося оформити дубль на Енфілді. Він оформив це досягнення у віці 22 років і 224 днів. Знаменитий 14-й номер Аякса забивав двічі на Енфілді 1966 року у віці 19 років і 233 днів.