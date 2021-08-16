"Я ніколи не грав за Монако": Траоре перед матчем Шахтаря в ЛЧ переплутали з іншим футболістом
Новачок Шахтаря Лассіна Траоре поділився своєю думкою щодо Монако, з яким"гірники" вже завтра, 17 серпня, зіграють у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
"Види з нашого готелю справді красиві, але ми приїхали грати у футбол. Можливо, після завершення сезону повернемося сюди помилуватися.
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Гравці Монако? Важко виділити когось. Здебільшого молоді футболісти, але є досвідчений Бен-Єддер. Монако – дуже хороша команда. І в них, і в нас є сильні сторони. Подивимося, хто краще зіграє.
Пригадати свій період в Монако? Я не грав за Монако (сильно сміється). То був інший Траоре з іншої країни (івуарійський нападник Ласіна Траоре виступав за монегасків протягом 2014-2018 років – прим. Футбол 24).
Що потрібно, щоб мене вже ні з ким не плутали? Думаю, одного сильного сезону вистачить. Завтра почну забивати і більше таких питань не буде. Всі запам’ятають моє ім’я та моє обличчя", – сказав Траоре на передматчевій прес-конференції.
До слова, Шахтар і Монако в очному двобої визначать володаря путівки у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться вже завтра, 17 серпня, на території князівства. Поєдинок у Харкові запланований на 25 серпня.
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