"Виды из нашего отеля действительно красивые, но мы приехали играть в футбол. Возможно, после завершения сезона вернемся сюда полюбоваться.

Монако – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Де Дзерби – готовность "горняков", роль Степаненко и хитрость соперника

Игроки Монако? Трудно выделить кого-то. В основном молодые футболисты, но есть опытный Бен-Еддер. Монако – очень хорошая команда. И у них, и у нас есть сильные стороны. Посмотрим, кто лучше сыграет.

Вспомнить свой период в Монако? Я не играл за Монако (сильно смеется). Это был другой Траоре из другой страны (ивуарийский нападающий Ласина Траоре выступал за монегасков течение 2014-2018 годов – прим. Футбол 24).

Что нужно, чтобы меня уже ни с кем не путали? Думаю, одного сильного сезона хватит. Завтра начну забивать и больше таких вопросов не будет. Все запомнят мое имя и мое лицо", – сказал Траоре на предматчевой пресс-конференции.

К слову, Шахтер и Монако в очном поединке определят обладателя путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч состоится уже завтра, 17 августа, на территории княжества. Поединок в Харькове запланирован на 25 августа.

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