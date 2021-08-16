"Стандарти Монако – велика небезпека. Ми вивчили цей аспект гри суперника. Будемо уважно грати обидва матчі. Монако має прекрасний склад, але й ми також. Пройти кваліфікацію буде складно, але ми знаємо, що Шахтарю це під силу.

Монако – Шахтар: де дивитися матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Молодий склад Шахтаря? Я не думаю, що є молоді та старі футболісті. Є сильні та несильні. Я обираю у стартовий склад тих, хто сильний, хто готовий грати і здобувати результат на найвищому рівні.

Педрінью прилетів з нами на матч, отже він фізично в порядку. Всі почуваються добре, всі готові. Завтра вирішу, хто вийде в основі.

Я дуже задоволений Степаненком – як він адаптується до вимог, як тренується. Він не грав проти Генка, бо мені потрібні були футболісти з іншими фізичними характеристиками, як Майкон і Маркос Алонсо. Але для мене Степаненко – гравець стартового складу. Як і прекрасний Алан Патрік. Немає значення, хто де виходить. У Лізі чемпіонів чи у внутрішньому чемпіонаті. Для мене всі футболісти важливі.

Хочеш відчути справжню футбольну атмосферу? Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів за келихом Żubrówka. Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka тут.

Ковач назвав Шахтар фаворитом протистояння? Тренери хитрують у таких ситуаціях. Зазвичай все навпаки. Але завтра на полі побачимо, чи мав рацію Ніко Ковач. Я вважаю, що фаворита немає. Ми віддамо все, щоб потрапити до групи ЛЧ.

Головний стрес і переживання – передати футболістам все необхідне для гри. Перед Лігою чемпіонів немає додаткових нервів. Кожен матч важливий, що у чемпіонаті, що в Європі. Я хвилююсь тільки за те, щоб якнайкраще передати гравцям план на матч. Я готуюся до Монако з великим ентузіазмом. Втім, як і до будь-якого іншого матчу", – сказав Де Дзербі на прес-конференції.

Нагадаємо, перша зустріч Монако і Шахтаря в рамках плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться 17 серпня, початок о 22:00.

Шахтар – Генк: Де Дзербі не чарівник, але "гірники" зобов'язані проходити Монако – провал у плей-офф ЛЧ буде катастрофою