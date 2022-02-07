Нападник парижан Кіліан Мбаппе розповів, як зустріч з Реалом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вплинула на ситуацію з його майбутнім.

"Я ще не ухвалив жодного рішення щодо майбутнього. Навіть якщо я маю свободу робити те, що я хочу прямо зараз, я не збираюся розмовляти з суперником або робити щось подібне.

Мбаппе вже підписав контракт із Реалом, – екс-президент Барселони

Перш за все, я зосереджений на перемозі над Реалом, а потім подивимося, що з цього вийде", – наводить слова Мбаппе AS.

Нагадаємо, угода Кіліана з ПСЖ добігає кінця влітку, а тому француз вже може підписувати попередній контракт з будь-яким клубом. Його мрія – грати за Реал.

Та цього точно не буде до початку березня, допоки парижани та мадридці не проведуть між собою два поєдинки 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру. Ймовірно, саме після цього Мбаппе і "бланкос" розпочнуть активні перемовини.

"Погоджуюсь бігати, коли Мессі ходить пішки": Мбаппе – про нову ієрархію в ПСЖ, конфлікт з Неймаром і трансфер в Реал