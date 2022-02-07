Нападающий парижан Килиан Мбаппе рассказал, как встреча с Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов повлияла на ситуацию с его будущим.

"Я еще не принял никакого решения относительно будущего. Даже если у меня есть свобода делать то, что я хочу прямо сейчас, я не собираюсь разговаривать с соперником или делать что-то подобное.

Мбаппе уже подписал контракт с Реалом – экс-президент Барселоны

Прежде всего, я сосредоточен на победе над Реалом, а затем посмотрим, что из этого выйдет", – приводит слова Мбаппе AS .

Напомним, соглашение Килиана с ПСЖ подходит к концу летом, а потому француз уже может подписывать предварительный контракт с любым клубом. Его мечта – играть за Реал.

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Но этого точно не будет до начала марта, пока парижане и мадридцы не проведут между собой два поединка 1/8 финала самого престижного евротурнира. Вероятно, именно после этого Мбаппе и "бланкос" начнут активные переговоры.