"Це забирало надто багато часу. Я не дивився моменти і не знаю, чи рішення арбітра були правильними. Втім, це займало 3-4 хвилини, що дуже важко для гравців на такому морозі. Я вже чую, як люди кажуть: "Господи, він знову скаржиться на це?". Втім, це було справді дуже довго на такому холоді. Це не допомагає!

Суддівське свавілля у відеоогляді матчу Мітьюлланд – Ліверпуль – 1:1

Раніше я був серед тих, хто казав: "VAR – це справді гарна ідея". Але я не впевнений, що знову це підтримаю. Зараз ми граємо з ним і нам доводиться миритися", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, Мінаміно міг подарувати Ліверпулю перемогу над Мітьюлландом, проте арбітр скасував гол японця у кінцівці зустрічі.

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