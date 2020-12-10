Салах відкрив рахунок вже на першій хвилині, і здавалося, що проблем у Ліверпуля не виникне. Втім, підопічні Клоппа не змогли розвинути свій успіх до перерви.

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На 62 хвилині Келлехер збив Дрейєра у власному карному майданчику, а Шольц чітко реалізував пенальті. Після цього сольний концерт влаштував арбітр зустрічі Франсуа Летекс'є. Мітьюлланд сенсаційно вийшов уперед, але VAR десь знайшов офсайд під час гольової атаки данців. У компенсований час постраждав і Ліверпуль. Мінаміно нібито забив переможний м'яч, проте судді і тут помітили незрозуміле порушення з боку гравців "червоних".