"Это отнимало слишком много времени. Я не смотрел моменты и не знаю, были ли решения арбитра правильными. Впрочем, это занимало 3-4 минуты, что очень трудно для игроков на таком морозе. Я уже слышу, как люди говорят: "Господи, он снова жалуется на это?". Впрочем, это было действительно очень долго на таком холоде. Это не помогает!

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Раньше я был среди тех, кто говорил: "VAR – это действительно хорошая идея". Но я не уверен, что снова это поддержу. Сейчас мы играем с ним и нам приходится мириться", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, Минамино мог подарить Ливерпулю победу над Митьюлландом, однако арбитр отменил гол японца в концовке встречи.

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