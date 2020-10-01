"Ми були готові до того, що нам дістануться імениті суперники, і дуже раді, що в Будапешт приїдуть такі команди. Будемо грати з усіма – і з Динамо, і Барселоною, і з Ювентусом. Будемо боротися.

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Я не казав, що хотів би зіграти проти Динамо – так мої слова інтерпретували журналісти. У мене запитали, що, мовляв, можлива зустріч з українськими командами, на що я відповів, що добре знаю ці колективи і з ними буде цікаво грати. Як і з іншими суперниками в Лізі чемпіонів. До Динамо ми будемо готуватися так само, як і до інших суперників", – сказав Ребров у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Ференцварош у групі G зіграє з туринським Ювентусом, каталонською Барселоною та київським Динамо.

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