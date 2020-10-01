"Мы были готовы к тому, что нам достанутся именитые соперники, и очень рады, что в Будапешт приедут такие команды. Будем играть со всеми – и с Динамо, и Барселоной, и с Ювентусом. Будем бороться.

"Барсу мы уже когда-то обыгрывали": Суркис оценил шансы Динамо в групповом раунде Лиги чемпионов

Я не говорил, что хотел бы сыграть против Динамо – так мои слова интерпретировали журналисты. У меня спросили, что, мол, возможна встреча с украинскими командами, на что я ответил, что хорошо знаю эти коллективы и с ними будет интересно играть. Как и с другими соперниками в Лиге чемпионов. К Динамо мы будем готовиться так же, как и к другим соперникам", – сказал Ребров в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Ференцварош в группе G сыграет с туринским Ювентусом, каталонской Барселоной и киевским Динамо.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ – ужас для Украины, "прогулка" Манчестер Сити, Малиновский против Ливерпуля