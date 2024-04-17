Півзахисник Реала Джуд Беллінгем висловився щодо того, чи є Манчестер Сіті фаворитом перед матчем-відповіддю у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Трохи нервую, але з нетерпінням чекаю завтрашнього дня. Такі матчі створені для Реала, і я не можу дочекатися стартового свистка.

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Кажуть, що Манчестер Сіті чудові, вони виграли требл... Але це відчуття з боку. Я не граю на ставках, тому не знаю, хто фаворит. Але ми – Реал Мадрид, і крапка. Все інше – сторонній шум", – цитує AS півзахисника "вершкових".

Нагадаємо, що у першій грі Манчестер Сіті та Реал зіграли внічию 3:3. Матч-відповідь відбудеться 17 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Манчестер Сіті – Реал Мадрид: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів