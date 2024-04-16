"Я не переглядав минулорічну гру з Реалом, у якій ми перемогли з рахунком 4:0. Я відчуваю, що Реал сильніший у цьому сезоні, і таке ж враження у мене склалося після першого матчу на Бернабеу. Ми граємо з королями футболу, тож подивимося, що станеться.

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Ми дуже поважаємо Реал за все, чого вони досягли у своїй історії. Вони дуже небезпечні, тому що грають зовсім не так, як ми. Можна відчувати контроль у грі, а потім вони беруть і забивають два м'ячі. Якщо розглядати кожну позицію окремо, вони, можливо, є найкращою командою у світі.

Модріч і Кроос? Вони є для мене прикладом для наслідування, оскільки вони виступають на моїй позиції. Вони грають так стабільно вже 15 років. І навіть після всього, що вони досягли, все одно продовжують залишатися на високому рівні. Вони є прикладом для дітей, і це видно з того, як вони поводяться на полі", – цитує Бернарду офіційний сайт УЄФА.

Матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться в середу, 17 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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