Манчестер Сіті приймає мадридський Реал у рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2023/24. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

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Щовесни фани насолоджуються битвою Манчестер Сіті та Реала. У попередніх двох сезонах гранди зустрічалися в півфіналі Ліги чемпіонів, у цьому – жереб звів головних фаворитів на стадії чвертьфіналу.

Реал і Ман Сіті видали божевільний трилер у ЛЧ – Лунін з фейлом і двома шедеврами за спиною, бразильський трюк Анчелотті

Поєдинок на Бернабеу подарував яскраву нічию. Карло Анчелотті придумав бразильський трюк з новою схемою, що дало перевагу Мадриду – Родріго та Вінісіус порвали правий фланг оборони Сіті. Однак "містяни" повернулися в гру завдяки шедеврам Фодена та Гріліша.

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Перед грою на Етіхаді все говорить на користь англійців. І рідні трибуни – найслабший аргумент.

По-перше, на правий фланг повертається після травми Вокер, якого Вінісіус називав найскладнішим опонентом у світі.

По-друге, готовий зіграти де Брюйне, який пропустив мадридський матч через отруєння. Кевін додасть креативу в центрі поля.

По-третє, Реал приїхав без дискваліфікованого Чуамені, тому в захисті проти Холанда вийде або віковий Начо, або неготовий Мілітао, а в опорній зоні знову бракуватиме надійності.

Tomorrow: Real Madrid vs Manchester City. pic.twitter.com/i9gYwrCoKc — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 16, 2024

Манчестер Сіті на вихідних отримав додатковий емоційний буст. Конкуренти втратили очки – Пеп Гвардіола підійнявся на вершину АПЛ. Каталонець вражає своєю стабільністю, але може перемудрувати у відповідальний момент. Тиждень тому Карлетто його здивував. Цікаво, чи вв'яжеться Пеп у mind games зі своїм візаві, чи все ж постарається зіграти на сильних сторонах своєї команди.

Андрій Лунін з жахом, мабуть, згадує попередню гру. Він не міг зарадити шедеврам Фодена та Гвардіола, але швидкий пропущений зі штрафного – на його совісті. На щастя, тренер показав довіру й залишив українця в старті. Суботній матч проти Мальорки міг додати впевненості, якби не прокол на останніх хвилинах. У Манчестері Лунін спробує обірвати серію невпевнених епізодів і повернути овації фанів.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид

Манчестер Сіті: Ортега – Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол – Стоунз, Родрі – Сілва, Де Брюйне, Фоден – Холанд.

Реал Мадрид: Лунін – Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді – Вальверде, Кроос, Камавінга, Родріго – Беллінгем – Вінісіус.

Our most lethal weapon is Foden’s left foot! pic.twitter.com/857CAA4jND — City Chief (@City_Chief) April 10, 2024

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Реал часто витягує "не свої" матчі: суперник краще грає, а Мадрид перемагає. "Вершковим" не потрібно багато моментів, височенний клас футболістів дає змогу придумувати голи з нічого. Рюдігер здатен закрити Холанда, Кроос може безперервно постачати моменти для Беллінгема.

Реал через свою магію Ліги чемпіонів не здається таким аутсайдером, як малюють букмекери: 1.65 – перемога Сіті, 4.25 – нічия, 4.75 – успіх Мадрида. Але здоровий глузд і раціональні аргументи говорять на користь Манчестер Сіті, який банально демонструє кращий футбол на дистанції.

Матч очікується дуже результативним. Найцікавішим варіантом виглядає ставка на тотал більше 3,5 з коефіцієнтом 2.3. Можна просто насолоджуватися видовищним футболом і пам'ятати, що будь-які ставки – це розвага, а не спосіб заробітку.