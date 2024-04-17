Полузащитник Реала Джуд Беллингем высказался относительно того, является ли Манчестер Сити фаворитом перед ответным матчем в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Немного нервничаю, но с нетерпением жду завтрашнего дня. Такие матчи созданы для Реала, и я не могу дождаться стартового свистка.

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Говорят, что Манчестер Сити великолепны, они выиграли требл... Но это ощущение со стороны. Я не играю на ставках, поэтому не знаю, кто фаворит. Но мы – Реал Мадрид, и точка. Все остальное – посторонний шум", – цитирует AS полузащитника "сливочных".

Напомним, что в первой игре Манчестер Сити и Реал сыграли вничью 3:3. Ответный матч состоится 17 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити – Реал Мадрид: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов