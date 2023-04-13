"Я пишаюся тим, як ми зіграли вдесятьох. Розчаровує те, під час другого гола ми вимкнулись на стандарті. Я не думаю, що Реал розірвав нас з 10 гравцями. Це було завдяки духу. У нас були свої шанси – Феліш, Стерлінг, Маунт.

Реал – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Були деякі хороші речі, але такий результат є реальністю. На Стемфорд Брідж можуть відбуватися особливі речі. Ми повинні вірити. У нас хороша команда, як і в суперника. Трохи не вистачає віри в себе. Гравці не знають, наскільки вони хороші.

У матчі було дещо хороше. Наступного тижня буде великий бій. Є деякі деталі та особливості мислення, ми повинні бути більш позитивними. Якщо ми це зробимо... Колись я брав участь у таких ночах на Стемфорд Брідж. Ми продовжуємо", – цитує Лемпарда ВВС.

Реал впевнено переграв Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ – Мудрик не вийшов, Лемпард провалився із замінами