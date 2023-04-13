"Я горжусь тем, как мы сыграли вдесятером. Разочаровывает то, что во время второго гола мы отключились на стандарте. Я не думаю, что Реал разорвал нас с 10 игроками. Это было благодаря духу. У нас были свои шансы – Фелиш, Стерлинг, Маунт.

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Были некоторые хорошие вещи, но такой результат есть реальностью. На Стэмфорд Бридж могут происходить особенные вещи. Мы должны верить. У нас хорошая команда, как и у соперника. Чуть-чуть не хватает веры в себя. Игроки не знают, насколько они хороши.

В матче было кое-что хорошее. На следующей неделе будет большой бой. Есть некоторые детали и особенности мышления, мы должны быть более позитивными. Если мы это сделаем... Когда-то я участвовал в таких ночах на Стэмфорд Бридж. Мы продолжаем", – цитирует Лэмпарда ВВС.

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