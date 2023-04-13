Власник Челсі Тодд Бьолі був надто оптимістичний перед поїздкою до Мадрида. Він заявив, що його команда здолає Реал з рахунком 3:0. В реальності все вийшло навпаки – саме лондонці були близькі до поразки 0:3.

Реал впевнено переграв Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ – Мудрик не вийшов, Лемпард провалився із замінами

Реал обмежився перемогою з різницею у два м'ячі – голами відзначилися Карім Бензема і Марко Асенсіо. Причому французький центрфорвард забив свій 130-й гол за "вершкових" у Лізі чемпіонів – за цим показником він обійшов Серхіо Рамоса і повторив досягнення Рауля.

А ось для Карло Анчелотті ця перемога стала 35-ю в турнірі на чолі Реала – він керував командою в 47 матчах. Тепер він найуспішніший наставник мадридців у Лізі чемпіонів.