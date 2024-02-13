"Так, Кіліан Мбаппе зіграє в старті. Коли в команді є гравець рангу Кіліана, єдине, що ви повинні розуміти, це те, що чим більше він грає, тим краще. Він міг би зіграти в суботу (проти Лілля), якби це був фінал.

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Чи є ПСЖ фаворитом? Я не буду відповідати на це запитання. Не забувайте, що Реал Сосьєдад – одна з команд, яка пропустила найменше голів, і це складний суперник з агресивним пресингом. Ми повинні якомога швидше відібрати у них м'яч і постаратися не втратити його. Вони одні з найкращих у змаганні. У них дуже високий рівень, це очевидно. Що б я не говорив, але фаворит повинен продемонструвати це на полі", – цитує наставника парижан L'equipe.

Нагадаємо, що ПСЖ зіграє проти Реал Сосьєдада в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в середу, 14 лютого. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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