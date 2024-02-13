"Да, Килиан Мбаппе сыграет в старте. Когда в команде есть игрок ранга Килиана, единственное, что вы должны понимать, это то, что чем больше он играет, тем лучше. Он мог бы сыграть в субботу (против Лилля), если бы это был финал.

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Является ли ПСЖ фаворитом? Я не буду отвечать на этот вопрос. Не забывайте, что Реал Сосьедад – одна из команд, которая пропустила меньше всего голов, и это сложный соперник с агрессивным прессингом. Мы должны как можно быстрее отобрать у них мяч и постараться не потерять его. Они одни из лучших в соревновании. У них очень высокий уровень, это очевидно. Что бы я ни говорил, но фаворит должен продемонстрировать это на поле", – цитирует наставника парижан L'equipe.

Напомним, что ПСЖ сыграет против Реал Сосьедада в 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 14 февраля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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