"Я вважаю, що відсутність Сидорчука у матчі з Бенфікою буде втратою. Чому? Бо у команді другого Сидорчука немає. Для мене Сидорчук у Динамо та Степаненко у Шахтарі – це чисті півзахисники-опорники, які при провалі своїх партнерів обов’язково зустрічають суперника, і так далі.

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І тут постає питання. Хто за відсутності Сидорчука може зіграти у Динамо опорника? Я не бачу такого футболіста. Шапаренко? Він для цього не створений і не має такої дисципліни, як у цих півзахисників. Шепелєв? Ні, абсолютно! Тож я навіть не знаю, хто зіграє на позиції Сидорчука", – поділився Сабо в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, що Сидорчук через перебір жовтих карток пропустить перший поєдинок проти Бенфіки у кваліфікації Ліги чемпіонів. Через цю саму причину не зіграє і Денис Гармаш. Поєдинок Динамо – Бенфіка відбудеться 17 серпня, початок о 22:00.

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