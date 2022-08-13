"Я считаю, что отсутствие Сидорчука в матче с Бенфикой будет потерей. Почему? Потому что в команде второго Сидорчука нет. Для меня Сидорчук в Динамо и Степаненко в Шахтере – чистые полузащитники-опорники, которые при провале своих партнеров обязательно встречают соперника и так далее.

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И здесь возникает вопрос. Кто в отсутствие Сидорчука может сыграть в Динамо опорника? Я не вижу такого футболиста. Шапаренко? Он для этого не создан и не имеет такой дисциплины как у этих полузащитников. Шепелев? Нет, совершенно! Так что я даже не знаю, кто сыграет на позиции Сидорчука", – поделился Сабо в интервью Sportarena.

Напомним, что Сидорчук из-за перебора желтых карт пропустит первый поединок против Бенфики в квалификации Лиги чемпионов. По этой же причине не сыграет и Денис Гармаш. Поединок Динамо – Бенфика состоится 17 августа, начало в 22:00.

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