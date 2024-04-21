Манчестер Сіті вилетів з Ліги чемпіонів, програвши по пенальті Реалу. Андрій Лунін потягнув два удари від Ковачіча та Сілви. Українець перехитрив Бернарду, залишившись по центру воріт.

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"Я мав два варіанти – бити в кут або по центру. І чекав. Хотілось виконувати другий/третій пенальті, щоб побачити поведінку воротаря. Він раніше почав рух, тому я подумав, що удар по центру буде хорошим. В моменти високого тиску голкіпери в 99% стрибають. Але він вирішив не стрибати", – цитує Сілву Daily Mail.

Лунін після матчу зізнався, що з тренерським штабом наперед планував тримати центр під час одного з ударів. Вибір впав на Сілву після підказки Кепи.

Бернарду частково реабілітувався перед вболівальниками Манчестер Сіті. У суботу португалець забив переможний гол Челсі у півфіналі Кубка Англії.

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