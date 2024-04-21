Манчестер Сити вылетел из Лиги чемпионов, проиграв по пенальти Реалу. Андрей Лунин потянул два удара от Ковачича и Силвы. Украинец перехитрил Бернарду, оставшись по центру ворот.

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"Я имел два варианта – бить в угол или по центру. И ждал. Хотелось исполнять второй/третий пенальти, чтобы увидеть поведение вратаря. Он раньше начал движение, поэтому я подумал, что удар по центру будет хорошим. В моменты высокого давления голкиперы в 99% прыгают. Но он решил не прыгать", – цитирует Силву Daily Mail.

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Лунин после матча признался, что с тренерским штабом наперед планировал держать центр во время одного из ударов. Выбор пал на Силву после подсказки Кепы.

Бернарду частично реабилитировался перед болельщиками Манчестер Сити. В субботу португалец забил победный гол Челси в полуфинале Кубка Англии.

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